Interview mit Omid Nouripour „Mich stört das Bild der Koalition“

Interview | Bonn · Streit in der Ampel, Angriffe auf Politiker und die anstehende Europawahl: Es gibt viel zu bereden mit dem Co-Vorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour. Warum die Koalition oft so ein zerstrittenes Bild bietet und warum es ausgerechnet an den Grünen viel Kritik gibt.

16.05.2024 , 18:00 Uhr

„Die Menschen wollen keine permanent zerstrittene Regierung“, sagt Omid Nouripour beim Besuch des General-Anzeigers. Foto: Benjamin Westhoff