Corona-Pandemie : Inzidenz steigt weiter - Impftempo gerät teils ins Stocken

Berlin In Berlin hat sich die Corona-Inzidenz binnen einer Woche verdoppelt. Auch anderswo in Deutschland steigen die Zahlen - gleichzeitig ist es mit der Impfbereitschaft nicht überall zum Besten bestellt.

Deutlich steigende Corona-Infektionszahlen und teils schleppendes Impftempo machen Behörden und Politik in Deutschland zunehmend Sorgen. So ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut sprunghaft gestiegen.

Inzwischen sind in Deutschland 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Doch das Impftempo stockt vielerorts. So teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Freitag mit, in den Impfzentren des Landes seien die Erstimpfungen in den letzten drei Wochen um 70 Prozent eingebrochen.