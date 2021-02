Verteidigungspolitik : Irritationen bei FDP über Baerbock-Aussagen zur Nato

Berlin Grünen-Chefin Baerbock würde sich auch Kanzlerin zutrauen. Mit ihren Äußerungen zum deutschen Nato-Beitrag handelt sie sich allerdings harsche Kritik aus den Reihen der FDP ein.

„Die Äußerungen von Annalena Baerbock zeigen sehr deutlich, dass es nach wie vor mit der Expertise in der Außen- und Sicherheitspolitik bei den Grünen nicht weit her ist“, sagte Strack-Zimmermann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.