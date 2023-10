Kundgebung in Berlin Steinmeier: Deutschland steht fest an Israels Seite

Tausende Menschen haben sich am Sonntag in Berlin zu einer Solidaritätskundgebung für Israel vor dem Brandenburger Tor versammelt. Der Bundespräsident nahm in seiner Rede die Bürger in die Pflicht, gegen Antisemitismus aufzustehen.

22.10.2023, 19:00 Uhr

Zahlreiche Menschen bei der Kundgebung am Sonntag vor dem Brandenburger Tor. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Jan Drebes

