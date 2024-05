Rekordsummen trotz Mitgliederschwund Ist die Kirchensteuer noch angemessen?

Als im Mai 1949 der Parlamentarische Rat das Grundgesetz beschloss, waren die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland noch Volkskirchen. Denn rund 90 Prozent der Bevölkerung in den westlichen Besatzungszonen bekannten sich zum christ­lichen Glauben. 75 Jahre danach liegt der Anteil der Kirchenmitglieder in ganz Deutschland nur noch bei rund 50 Prozent.