Forschungsergebnisse : Ist Sachsen wirklich Hochburg der Rechtsextremen?

Teilnehmer stehen bei einer Kundgebung der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung auf dem Neumarkt in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Sachsen ist wiederholt als vermeintliche Hochburg der Rechtsextremen in die Schlagzeilen geraten. Experten haben das nun in einem Buch beleuchtet und stellen die Lage differenzierter dar.

In einigen Bereichen lasse sich das klar verneinen, sagte Maximilian Kreter, Doktorand am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der Technischen Universität Dresden, der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitagvormittag wird dort im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Buch „Sachsen - eine Hochburg des Rechtsextremismus?“ mit Beiträgen verschiedener Experten vorgestellt.