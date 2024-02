Kommentar zum Jahrestag der Zeitenwende-Rede Krieg und Frieden

Vor zwei Jahren hat Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Pathos eher fremd ist, am 27. Februar 2022, einem Sonntag, in einer Sondersitzung des Bundestages ein großes Wort bemüht: Zeitenwende. Das klingt nach: Atem anhalten. Und so war es auch. Die Zeit war eine andere geworden (und ist es bis heute geblieben), weil drei Tage zuvor russische Truppen in die Ukraine eingefallen sind. Der Zivilisationsbruch dieses verbrecherischen Angriffskrieges mit brutalsten und menschenverachtenden Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine hat Europa, ja, einen großen Teil der Welt geschockt. Kreml-Herrscher Wladimir Putin hat es tatsächlich gewagt, mit dem Mittel von Krieg Grenzen in Europa zu verschieben.