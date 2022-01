Rente : Jede fünfte Altersrente unter 500 Euro

Berlin Die AfD spricht von einer „jahrzehntelangen verantwortungslosen Rentenpolitik“. Das Sozialministerium betont: Häufig kämen geringe Renten in Haushalten mit hohen Einkommen vor.

Das Ministerium merkt in seiner Antwort dagegen an, eine niedrige Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung sage wenig über das Gesamteinkommen im Alter aus. Kleine Renten ergäben sich vor allem aus sehr kurzen Beitragszeiten, etwa durch „kurze Erwerbsbiografien, wie sie früher in den alten Bundesländern bei Frauen oft vorkamen“ oder auch durch den Wechsel des Versichertenstatus von der gesetzlichen Rentenversicherung in die Beamtenversorgung.