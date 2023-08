Umfrage Jeder Vierte glaubt an „geheime Mächte“ in der Politik

Populismus und der Glaube an Verschwörung sind laut einer Stuttgarter Studie in Deutschland weit verbreitet. Jeder Vierte ist demnach überzeugt, die Politik werde von „geheimen Mächten“ gesteuert. Ein Fünftel der Deutschen glaube zudem, Massenmedien würden „systematisch belügen“, heißt es in der Studie der Universität Hohenheim.