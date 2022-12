Extremismus : Jeder Zweite hält „Reichsbürger“ für gefährlich

Berlin Wie gefährlich sind die Männer und Frauen, die jetzt als mutmaßliche „Reichsbürger“ in Haft sind? Zumindest besaßen einige Schusswaffen. Einer der Beschuldigten handelte legal mit Waffen.

Dass „Reichsbürger“ auch für sie selbst eine Bedrohung darstellen könnten, denkt nur eine Minderheit. 63 Prozent der Menschen in Deutschland sehen ein solches persönliches Risiko laut Umfrage nicht. Knapp jeder fünfte Befragte (19 Prozent) gab an, er fühle sich durch diese Extremisten etwas bedroht. Lediglich 7 Prozent der erwachsenen Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, dass „Reichsbürger“ für sie persönlich sehr bedrohlich seien.

Unter den Inhaftierten ist auch eine bekannte AfD-Politikerin

„Reichsbürger“ sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch vergangener Woche 25 Menschen festnehmen lassen, darunter auch frühere Offiziere und Polizeibeamte. 22 der Festgenommenen wirft sie vor, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte. Drei Festgenommene gelten als Unterstützer. Die 23 in Deutschland festgenommenen Beschuldigten sind in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft sprach zudem von 27 weiteren Beschuldigten.

„Es gibt noch viele offene Fragen“

Aus Sicherheitskreisen hieß es, unter den Beschuldigten seien zahlreiche Menschen, die mit Waffen umgehen könnten - entweder aufgrund früherer beruflicher Erfahrungen oder als Sportschützen, beziehungsweise Jäger. Unter den mutmaßlichen Verschwörern, die in Untersuchungshaft sitzen, ist den Angaben zufolge ein Mann aus Baden-Württemberg, der in der Vergangenheit unter anderem mit Betrug und Körperverletzungsdelikten aufgefallen war.

„Das ist hier kein Kabarett, das ist hier kein Spaß“

Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte, er begrüße, dass Faeser und ihre Länderkollegen „mit aller Härte“ gegen die „Reichsbürger“-Szene vorgingen. „Das ist hier kein Kabarett, das ist hier kein Spaß“, betonte der CDU-Vorsitzende, dessen Name auf einer Liste stand, die bei einem der in dem Verfahren Beschuldigten gefunden wurde. „Das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit - nicht unserer Demokratie, so weit reichen die Eingriffe in den Rechtsstaat dieser Damen und Herren sicher nicht.“