Interview mit NRW-Vizeministerpräsident : Stamp: „Kabinett wird Corona-Regeln überprüfen“

Zur Person

Joachim Stamp ist seit Juni 2017 Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW sowie stellvertretender Ministerpräsident. Der 50-jährige FDP-Politiker wurde in Bad Ems geboren, wuchs aber in Bonn-Röttgen auf, wo er auch heute noch mit seiner Frau und den beiden Töchtern lebt. Der studierte Politikwissenschaftler war Mitglied im Rat der Stadt Bonn und Kreisvorsitzender; seit November 2017 ist er Landesvorsitzender. Dem Landtag in NRW gehört er seit Mai 2012 an. grd