Besuch in Berlin : John Kerry: Klima-Beratungen mit deutschen Politikern

Berlin Der frühere US-Außenminister ist Joe Bidens Klimaschutzbeauftragter. Als Gast in Berlin führt er Gespräche mit einigen Ministern und Parteipolitikern.

Wie die US-Botschaft in Berlin am Morgen mitteilte, wird Kerry neben Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und den Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu persönlichen Gesprächen treffen. Am Nachmittag stehen auch Treffen mit FDP-Parteichef Christian Lindner und der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, an.