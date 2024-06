Europawahl Jung und für Europa: Das steckt hinter Volt

In Anspielung auf den Pionier verkündet die Kleinpartei mit Stolz: „Aus einem Delegierten wurden mehr als 100 Mandatsträger*innen in ganz Europa.“ Auch in Deutschland konnte Volt seitdem auf kommunaler Ebene vor allem in Großstädten mehrfach Mandate gewinnen. Bei der jetzigen Europawahl trat die Partei mit der Forderung auf, die EU zu einem Bundesstaat auszubauen, Vetorechte der EU-Mitgliedstaaten abzuschaffen, die Energieversorgung bis 2035 komplett auf Ökoenergie umzustellen und die Seenotrettung von Migranten zu legalisieren. Vorläufiger Höhepunkt: Vor allem bei jungen Wählern punktete die Bewegung - in der Altersgruppe 16 bis 25 erreicht sie nach Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen sogar 9 Prozent.