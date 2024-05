Zwischen Staatsbürgerrechten und Pflichten Junge Bonnerin leistet freiwilligen Dienst bei der Bundeswehr

Eine Mobilmachung ist kein Spiel mehr, der Blick auf den Krieg in der ­­Ukraine spricht Bände. Rund 256.000 wehrpflichtige Ukrainer, die als Kämpfer zur Verteidigung ihrer Heimat gebraucht werden, leben derzeit in Deutschland. Die Opposition in Kiew hat nun von der Bundesregierung gefordert, ihnen notfalls das Bürgergeld zu kürzen.