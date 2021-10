JU-Treffen : Junge Union will bei Neuaufstellung von CDU und CSU mitreden

Junge Union will bei Neuaufstellung von CDU und CSU mitreden

Tilman Kuban (r), Bundesvorsitzender der Jungen Union, spricht bei der NRW-Landesdelegiertentagung. Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU will das Wahlergebnis beim Deutschlandtag in Münster aufarbeiten. Foto: Henning Kaiser/dpa

Münster Wie sieht die Zukunft der Union nach der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl aus? Bei der Antwort auf die Frage will der Parteinachwuchs mitreden.

Rund drei Wochen nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl kommt die Junge Union nun in Münster zu ihrem Deutschlandtag zusammen.

Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU will das Wahlergebnis an drei Tagen bis Sonntag aufarbeiten. Ursprünglich sollte das Thema Mobilität im Mittelpunkt der Beratungen stehen, nun dürfte die Neuaufstellung der Union das Treffen dominieren. Gleichzeitig nutzen Spitzenpolitiker der Union das Treffen in der Halle Münsterland, um sich zu positionieren.