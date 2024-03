Asylbewerber Kabinett will Regelung zu Bezahlkarte beschließen

Das Innenministerium in Schwerin hatte Mitte Februar die europaweite Ausschreibung dafür gestartet. Die Abgabefrist für Angebote endet am 19. März. In Bayern startet dem Landesinnenministerium zufolge im März ein Pilotversuch zunächst in den drei Landkreisen Fürstenfeldbruck, Günzburg und Traunstein sowie in der kreisfreien Stadt Straubing. Noch im zweiten Quartal wird die landesweite Einführung angepeilt. In Thüringen hatten die Landkreise Greiz und Eichsfeld schon im Dezember Modellversuche mit Bezahlkarten gestartet.