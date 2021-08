Krieg in Afghanistan : Kabul: Deutschland reduziert Botschaftspersonal auf Minimum

Krieg in Afghanistan

Bundesaußenminister Heiko Mass (SPD) äußert sich im Vorfeld einer Veranstaltung der SPD zum weiteren Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich der Deutschen Botschaft in Kabul. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Denzlingen Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan rücken immer weiter vor. Jetzt zieht die Bundesregierung weitere Konsequenzen und startet eine Rückholaktion.

Als Konsequenz aus dem Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat die Bundesregierung beschlossen, das Personal der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das „absolute Minimum“ zu reduzieren.