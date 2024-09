Kommentar zur Kanzlerkandidatenfrage Die Union sollte in der K-Frage endlich Klarheit schaffen

Die Würfel sind gefallen. Friedrich Merz müsste schon der Himmel auf den Kopf fallen, damit er nicht der Kanzlerkandidat von CDU und CSU wird. Insofern sollte die Union den Eiertanz um diese Frage jetzt schleunigst beenden, weil auch der Ausgang der Brandenburg-Wahl am nächsten Sonntag daran nichts mehr ändern wird. Je länger die Verkündung noch hinausgezögert wird, desto schädlicher wird die weitere Debatte für Merz werden. Denn nichts ist gefährlicher, als dass in der Politik etwas zerredet wird – Merz könnte das den erhofften Schwung nehmen und für innerparteiliche Verwerfungen sorgen, die er nicht gebrauchen kann. Wenn sich nämlich immer mehr in nächster Zeit berufen fühlen, sich in der K-Frage pointiert einzulassen.