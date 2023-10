Merz trifft den Kanzler erneut am Freitag Olaf Scholz umwirbt die Union in der Migrationsfrage

Berlin · Kanzler Scholz sucht in der Migrationspolitik den Schulterschluss mit der Union: Am Freitag trifft er sich erneut mit Oppositionsführer Merz. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag sollen möglichst gemeinsame Beschlüsse zur Eindämmung der Asylbewerberzahl gelingen.

31.10.2023, 18:10 Uhr

Bundeskanzler Scholz trifft sich bald mit Friedrich Merz. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Jan Drebes, Birgit Marschall und Hagen Strauß

