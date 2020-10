Maskenpflicht an Schulen : Karliczek: „Schulen dürfen nicht zu Corona-Hotspots werden“

Berlin Die hohen Corona-Infektionszahlen sind auch für die Schulen ein echtes Problem. Der Betrieb muss sich an die verschärfte Infektionslage anpassen. Anja Karliczek will die Schulen unbedingt offen halten.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat eine Ausweitung der Maskenpflicht an Deutschlands Schulen im Kampf gegen das Coronavirus angeregt. „Wir müssen alles versuchen, die Schulen auch in den nächsten Wochen offen zu halten“, sagte die CDU-Politikerin der dpa.

Alle in der Gesellschaft müssten sich an die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie halten. Gleichzeitig müsse geklärt werden, wie der Schulbetrieb an die verschärfte Infektionslage angepasst werde. „Dies müssen die Länder entscheiden, die die Situation in den Regionen am besten einschätzen können“, sagte Karliczek. „Dabei wird auch über eine Ausweitung der Maskenpflichten nachzudenken sein, um eine Art Sicherheitspuffer für den Schulbetrieb zu schaffen.“