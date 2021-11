Pandemie : Karlsruhe: „Notbremse“ und Schulschließung verfassungsmäßig

Karlsruhe Das Verfassungsgericht hat seine Entscheidungen über die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der „Notbremse“ verkündet. Am Mittag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen.

Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag mit.