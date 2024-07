Bundesverfassungsgericht Karlsruhe prüft Ampel-Wahlrecht: nur teils verfassungswidrig

An einer Stelle zeigten die Verfassungsrichter und -richterinnen der Reform dann doch die Rote Karte. Die Fünf-Prozent-Hürde sei in ihrer geltenden Form - also etwa ohne Grundmandatsklausel - nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und müsse modifiziert werden, erklärte König. Der Gesetzgeber müsse die Sperrklausel so gestalten, dass sie nicht über das hinausgehe, was für die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Bundestags erforderlich ist. Um das Problem zu beheben, wurden verschiedene Varianten in den Raum gestellt.