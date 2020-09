Freitag : Karnevals-Gipfel in NRW-Staatskanzlei soll Session retten

Karnevals-Gipfel in NRW-Staatskanzlei soll Session retten

Düsseldorf Die ersten Karnevalszüge und Sitzungen wurden in Bonn und der Region aufgrund der Corona-Pandemie bereits abgesagt, nun steht die gesamte Session auf der Kippe. Ein Gipfel in der NRW-Staatskanzlei soll nun für Klarheit sorgen.

Vier Festkomitees, darunter auch Bonner Karnevalisten, und der Bund Deutscher Karneval treffen sich nach dpa-Informationen am Freitag (18. September) mit Vertretern der NRW-Landesregierung zu einem Karnevals-Gipfel. Bei dem Treffen in der Düsseldorfer Staatskanzlei soll über ein 30-seitiges Konzept gesprochen werden, das die Karnevalisten dem Gesundheitsministerium vorgelegt hatte. Es enthält Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel am 11.11. zur Sessionseröffnung Karneval gefeiert werden könnte.