Mehrheit ist für Absage : Laschet will „klare Ansage“ zu Karneval und Corona machen

Köln Die Stimmung in der Bevölkerung scheint klar: Zwei Drittel sprechen sich für eine coronabedingte Absage von Karnevalsveranstaltungen aus. NRW-Ministerpräsident Laschet will bei dem Thema mit den Vereinen zusammenarbeiten.

Karneval ganz ohne Züge und Prunksitzungen? In dieser Session dürfte das Coronavirus auch dem bunten Treiben der Jecken einen Riegel vorschieben. In der Bevölkerung trifft eine mögliche Absage von Karnevalsveranstaltung auf breite Zustimmung . Noch gibt es aber kein konkretes Verbot.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will das gemeinsam mit den Karnevalsvereinen entscheiden. „Ich will es im Konsens machen“, sagte Laschet am Samstagabend im WDR-Fernsehen. Er denke, „dass wir in zwei, drei Wochen Klarheit haben“, betonte der Regierungschef.