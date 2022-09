Modellprojekt : Kassen wollen Gesundheitskiosk nicht weiter finanzieren

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beim Besuch des Gesundheitskiosks in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg Für Gesundheitsminister Lauterbach ist der Hamburger Gesundheitskiosk „Prototyp“, den er bundesweit etablieren will. Drei Krankenkassen wollen die Kosten des Modellprojekts nun aber nicht weiter tragen.

Die Ersatzkassen Barmer, DAK und Techniker Krankenkasse streichen dem bundesweit als Modellprojekt dienendem Gesundheitskiosk in Hamburg die Finanzierung. Die Übernahme der Kosten für den Betrieb des Kiosks, der Menschen in den sozialen Brennpunktstadtteilen Billstedt und Horn gesundheitlich berät, werde über das Jahresende hinaus nicht verlängert, erklärten die Kassen.

In der Einrichtung würden auch Beratungen angeboten, die zwar das Thema Gesundheit beträfen, aber nicht in den Aufgabenbereich der gesetzlichen Krankenversicherungen fielen, hieß es. Zudem stehe der Betrieb in keinem Verhältnis zu den hohen Aufwendungen der Kassen.