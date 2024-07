Kommentar zu öffentlichen Debatten Katastrophenalarm

Politische Debatten haben derzeit eine merkwürdige Tendenz. In der Öffentlichkeit geht es nur noch um die absehbare Vollkatastrophe. Die Wahlen in Frankreich? Die Rechtsradikalen übernehmen die Macht! Donald Trump? Das Ende der Welt wie wir sie kennen! Die deutsche Wirtschaft? Sehr nah am Abgrund und eigentlich kaum mehr zu retten! Viktor Orbán? Außer Kontrolle und auf dem besten Weg, Europa zu zerstören. Die Beispiele lassen sich zwanglos vermehren, je knalliger die Zeile, desto besser.