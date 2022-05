Kirche : Katholikentag mit Bekenntnis zur Ukraine beendet

Stuttgart Am Ende des Stuttgarter Katholikentags wurde es in einem großen Abschlussgottesdienst noch einmal feierlich. Dabei gingen die Gläubigen unangenehmen Themen nicht aus dem Weg.

Mit einem Bekenntnis zur Ukraine ist am Sonntag der Katholikentag in Stuttgart zu Ende gegangen.

Christen müssten die Ukrainer „in ihrem Ringen um ein Leben in Freiheit und Unversehrtheit unbedingt unterstützen“, sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Gleichzeitig betonte sie: „Militär allein kann die weltweiten Krisen, die der Krieg schon jetzt ausgelöst hat, nicht beenden.“ In diesem Zusammenhang mahnte sie mehr Geld für den Entwicklungsetat an: „Wir müssen Hungersnöte verhindern.“