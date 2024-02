Frühjahrsvollversammlung in Augsburg Katholische Bischöfe halten AfD für unwählbar

Deutschlands katholische Bischöfe gehen auf klaren Konfrontationskurs zur AfD. Am Ende ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg veröffentlichten die 59 Bischöfe, die teilgenommen haben, eine klare und in dieser Schärfe bisher einmalige Verurteilung der von den Verfassungsschutzbehörden mehrerer Bundesländer als „erwiesen rechtsextrem“ eingestuften Partei. „Nach mehreren Radikalisierungsschüben dominiert inzwischen vor allem in der Partei Alternative für Deutschland (AfD) eine völkisch-nationalistische Gesinnung“, heißt es in der Erklärung mit dem Titel „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“. In der Partei gebe es stereotype Ressentiments gegen Geflüchtete, gegen Muslime, „gegen die vermeintliche Verschwörung der sogenannten globalen Eliten, immer stärker auch wieder gegen Jüdinnen und Juden“.