Deutsche Bischofskonferenz : Katholische Kirche meldet rund 360.000 Kirchenaustritte

Die Türme des Münchner Doms. Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist auch in Bayern massiv in die Höhe geschnellt. Foto: Peter Kneffel/dpa

Bonn Dass immer mehr Katholiken aus der krisengeschüttelten Kirche austreten, überrascht nicht einmal mehr die deutschen Bischöfe. Die nun veröffentlichten Zahlen haben aber ein nie gekanntes Ausmaß erreicht.

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten wie noch nie. 359.338 Katholiken kehrten ihr allein 2021 den Rücken, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Montag in Bonn mitteilte.