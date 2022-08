Katholische Kirche : Missbrauchsopfer verklagt Kölner Erzbistum

Der seinerzeitige Kölner Interimsbistumsleiter Rolf Steinhäuser bezeichnete das Erzbistum im Herbst 2021 bei einem Gottesdienst als Täterorganisation. Foto: dpa

Bonn/Köln Es geschah in Freizeiten und an Wochenenden in einem Ferienhaus in der Eifel. Ungezählte Male ist ein heute 63-Jähriger in den 1970er Jahren Missbrauchsopfer eines Priesters des Erzbistums Köln geworden. Nun verklagt er die Kirche auf die Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 805.000 Euro.