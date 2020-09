Entscheidung der Bischofskonferenz : Bis zu 50.000 Euro für Missbrauchsopfer der katholischen Kirche

Fulda Die Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz ebnet den Weg für „Anerkennungsleistungen“, die an Missbrauchsopfer der katholischen Kirche gezahlt werden sollen. Über Details soll ein Expertengremium entscheiden

Ab dem 1. Januar 2021 wird es im Bereich der katholischen Kirche einheitliche Zahlungen für Opfer des sexuellen Missbrauchs geben. Das beschlossen Deutschlands katholische Bischöfe bei ihrer am Donnerstag in Fulda zu Ende gegangenen Herbstvollversammlung. „Wir haben das Verfahren zur Anerkennung des Leids weiterentwickelt“, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing. „Wirklich alle Betroffenen sollen Zugang haben zu einer einheitlichen, unabhängig gesteuerten und transparenten Lösung in diesem Bereich.“