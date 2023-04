Kriminalität Katholischer Gemeindereferent gesteht Vergewaltigung

Ein katholischer Gemeindereferent hat am Landgericht Traunstein die Vergewaltigung einer jungen, psychisch kranken Frau gestanden. Er räumte am Mittwoch ein, die Frau 2018 in einem Münchner Hotel vergewaltigt zu haben. Kennengelernt hatte er sie als Jugendseelsorger einer katholischen Kirchengemeinde, als sie 16 Jahre alt war.