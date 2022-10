Kommentar zu Chinas Interesse am Hamburger Hafen : Keine Infrastruktur in chinesische Hand!

Blick vom Strand von Övelgönne auf den Hamburger Hafen. Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung Düsseldorf China will sich über einen Staatskonzern in den Hamburger Hafen einkaufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schlägt einen Kompromiss vor. Da hat er nichts gelernt, meint unsere Autorin. Sie sieht kritische Infrastruktur in falschen Händen.