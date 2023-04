Fehlende Medikamente Lauterbach will Lieferengpässe bei Kinder-Fiebersaft beenden

„Dieses Medikament ist zurzeit nicht lieferbar“ – ein Satz, der für viele Apotheker und deren Kunden mittlerweile zum Alltag gehört. Denn seit Monaten gibt es in Deutschland ein Problem bei der Beschaffung von Arzneimitteln wie Fiebersäfte für Kinder, Antibiotika und Krebsmedikamente. Diesem Engpässen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun ein Ende setzen. Ein Gesetzenwurf soll Patientinnen und Patienten dabei helfen, schneller als bisher in Apotheken jene Medikamente zu bekommen, die sie brauchen. Die Eckpunkte stellte der Minister am Mittwoch in Berlin vor.