Kanzlerkandidaten vor Wahl : Kinder grillen Laschet und Scholz im Auftrag von Klaas

Politik statt Show: ProSieben-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat in seiner Sendung „Late Night Berlin“ Kinderreporter auf die Kanzlerkandidaten Laschet und Scholz angesetzt. Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin Homo-Ehe, Hambi, Wirecard: Zwei Kinderreporter befragen in der TV-Show „Late Night Berlin“ von Klaas Heufer-Umlauf die Kanzlerkandidaten. Im Netz gibt es Lob für die „härtesten Interviews im Wahlkampf“ bisher.

Erst das Triell, dann die Fragen von zwei elfjährigen Kinderreportern: Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, sind - jeder für sich - in der ProSieben-Show „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf von Pauline und Romeo befragt worden.

Sie trafen dabei auf unnachgiebige Interviewer, die nur scheinbar naive Fragen stellten, aber auch mal unterbrachen, um dann hartnäckig nachzubohren. In den sozialen Netzwerken wurden die beiden Jung-Reporter für die jeweils rund zehnminütigen Einspieler gefeiert. Nächste Woche soll dann in der „Late Night Berlin“ das Interview mit der Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ausgestrahlt werden.

Pauline und Romeo haben mit Interviews bereits Erfahrung. Sie stellten auch einige Rapper bereits vor Probleme, wenn diese etwa erklären sollten, warum sie dicke Autos fahren. Nun also die Politiker. Die ließen sich in einem mit Kuscheltieren ausstaffierten Zelt auf einem kleinen Kinderstuhl nieder - und sollten sich dann unter anderem zu Themen wie der Flut in Nordrhein-Westfalen, Migration, dem Fall Nawalny, dem Wirecard-Skandal, Homo-Ehe, Maskenaffäre oder dem Hambacher Forst äußern, aber auch zu „weichen Themen“.