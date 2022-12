Corona-Maßnahmen : Kinder- und Jugendärzte fordern mehr Angebote für junge Menschen

Ein Schild, das zum Masketragen aufruft, am Bahnhof in München. Die Ampel-Koalition diskutiert weiter über die Corona-Maßnahmen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin Während die Ampel-Koalition weiter über Corona-Maßnahmen in Deutschland streitet, lehnt sie Reisebeschränkungen für Chinesen nach den Lockerungen in China ab. Zugleich pochen Kinder- und Jugendärzte auf eine Ausweitung der Angebote in Deutschland, weil junge Menschen nach wie vor unter den Folgen der Pandemie leiden.