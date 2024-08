Kommentar zur Personalnot bei der Kinderversorgung Kinderkliniken für die Infektionswelle rüsten

Die Idee bei der Personaluntergrenze für die Pflege in den Kinderkliniken ist es, ein Anreizsystem zu schaffen, damit sich die Häuser um eine schnelle Nachbesetzung frei werdender Stellen bemühen – sonst drohen geringere Vergütungen. Die immer stärker zutage tretende Personalnot soll nicht auf dem Rücken der ausgedünnten Belegschaft ausgesessen werden. Insofern ist es konsequent, dass die Pflegekammer NRW auch in diesem Jahr alle Bemühungen abschmettern will, das System mit dem Verweis auf die erwartbare Infektionssaison im Herbst zu durchlöchern.