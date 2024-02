Flickenteppich Kita-Gebühren: von 0 bis mehr als 1000 Euro im Monat

Kita-Gebühren in Deutschland werden höchst unterschiedlich berechnet - und unterscheiden sich erheblich in ihrer Höhe. Je nach Wohnort kann der Kita-Besuch kostenlos sein, oder aber es fallen mehrere hundert Euro im Monat an. In Einzelfällen können es bei außergewöhnlich hohen Einkommen der Eltern auch mehr als 1000 Euro sein. Das geht aus einer Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln hervor, die der dpa vorliegt. Nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Besuch staatlicher oder staatlich geförderter Kindertagesbetreuungen generell gebührenfrei.