Wenn die Kita unterbesetzt ist Zu wenig Kita-Personal: Was passiert, wenn etwas passiert?

Nach eigener Einschätzung arbeiten hochgerechnet mehr als zwei Drittel der Kitas in NRW regelmäßig in „Personalunterdeckung“. Also mit weniger Personal, als eigentlich nötig wäre; vor allem, um der Aufsichtspflicht zu genügen. Mehr als 70 Prozent der Kitaleitungen nehmen an, dass das binnen zwölf Monaten in 20 Prozent der gesamten Zeit der Fall gewesen sei. Mehr als ein Viertel der Leitungen schätzen das sogar für über 60 Prozent der gesamten Zeit ein. Das ergab die jüngste Befragung des Deutschen Kitaleitungskongresses.