Personalnot Kita-Träger wollen neue Ausbildung für Erzieher

Angesichts der Personalnöte in der Kita-Betreuung fordern die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in NRW einen zusätzlichen Ausbildungsweg für Erzieher. Der Vorschlag: Neben dem klassischen Berufseinstieg über Erzieherschulen und Einrichtungen sollen Menschen dabei durch eine laufende Tätigkeit in einer Kita – durch das Lernen in der Praxis – zum zertifizierten Abschluss der pädagogischen Fachkraft kommen.