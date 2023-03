Tarifstreit : Kita-Warnstreiks: Verdi spricht von etwa 70.000 Beteiligten

Berlin Massive Warnstreiks in Kitas: In fast allen Bundesländern gab es heute Arbeitsniederlegungen. „Wir wollen Brot und Rosen“, sagt die DGB-Chefin. Weitere Warnstreiks dürften folgen.

An den Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen haben sich heute nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 70.000 Beschäftigte beteiligt. Einer Sprecherin zufolge gab es Arbeitsniederlegungen in fast allen Bundesländern - bis auf Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wo der Internationale Frauentag ein Feiertag ist.