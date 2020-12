Bericht des Familienministers : 95 Prozent der Kitas in NRW trotz Corona geöffnet

95 Prozent der Kitas in NRW trotz Corona geöffnet

1838 Kindertagesstätten waren im vergangenen Monat in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Landesregierung zeitweise geschlossen - darunter 747 komplett. Das geht aus einem Bericht von NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hervor, den er am Donnerstag dem Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags vorgelegt hat. Im Schnitt seien damit aber rund 95 Prozent der 10.500 Kitas vollständig geöffnet gewesen, betonte er.

Zudem gebe es in NRW rund 15 500 Tagesmütter und -väter, berichtete Stamp. In diesem Bereich hätten die Jugendämter für den November 613 zeitweise Schließungen von Kinderbetreuungsangeboten erfasst - im August seien 87 Fälle gemeldet worden. In der öffentlichen Wahrnehmung und Wertschätzung blieben Tagesmütter und -väter oft etwas unter dem Radar, stellte Stamp fest. „Sie sind ein ganz wesentlicher Pfeiler liebevoller Betreuung unserer Jüngsten.“