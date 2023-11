Besuch in Berlin Klartext und Kooperation: Scholz' Gratwanderung mit Erdogan

Das hat er einmal getan, als Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bei einem Berlin-Besuch Israel 50-fachen Holocaust an den Palästinensern vorwarf. Die empörte Reaktion darauf folgte nicht sofort an Ort und Stelle, sondern erst später per „Bild“-Zeitung: Die Äußerungen seien „unerträglich und inakzeptabel“, hieß es mit einiger Verzögerung.