Protest : Klima-Aktivisten hängen Banner an SPD-Zentrale auf

Klima-Aktivisten hängen Banner an SPD-Zentrale auf

Berlin Eine kleine Gruppe von Aktivisten hat gegen die Klima-Politik von Olaf Scholz demonstriert.

Eine kleine Gruppe von Klima-Aktivisten hat vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin-Kreuzberg demonstriert. Mit einem Banner am Balkon im ersten Stock der SPD-Zentrale stellten sie den „Klimakanzler“ Olaf Scholz in Frage.