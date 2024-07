Protestaktionen Klimaaktivisten nach Farbattacke auf Weltzeituhr vor Gericht

Derzeit sorgt die Letzte Generation mit Störaktionen an Flughäfen für Schlagzeilen. Am Mittwoch legten Mitglieder den Flugverkehr am Airport Köln/Bonn am Morgen etwa drei Stunden lahm. Daran beteiligt soll eine der Angeklagten (24) im aktuellen Berliner Prozess gewesen sein. Heute wurde der Betrieb am Frankfurter Flughafen für Stunden mit einer Klebeaktion von Klimademonstranten auf den Landebahnen lahmgelegt.