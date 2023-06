Klimaaktivistin im WCCB Greta Thunberg verlangt in Bonn den „U-Turn“

Wenig bringt Greta Thunberg aus der Fassung. Mit einer FFP2-Maske vor dem Gesicht und einem blauen Turnbeutel auf dem Rücken folgt die schwedische Klimaaktivistin am Dienstagmittag ihren Mitstreitern in den Saal Nairobi 4 im World Conference Center Bonn (WCCB). Sie setzt sich auf dem Podium für die Pressekonferenz des internationalen Klimaschutz-Thinktanks E3G ganz an den Rand. Den Kopf in die linke Hand gestützt wartet Thunberg geduldig auf ihr Statement. Aber nach fünf Vorrednern ist es die 20-Jährige, die vor wenigen Tagen erst die Schule abgeschlossen hat, die die deutlichsten Worte findet. „Das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wird ohne einen schnellen, gerechten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen unmöglich“, sagt Thunberg gleich im ersten Satz.