Bonn Climate Conference Worum es bei der Bonner Klimakonferenz geht

Bonn/Düsseldorf · Am Montag startet die Klimakonferenz in Bonn. Sie soll die Weltklimakonferenz in Dubai vorbereiten. Es gibt viel Streit - doch worum wird es gehen?

02.06.2023, 15:35 Uhr

Am Montag startet die UN-Klimakonferenz in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Von Antje Höning und Bernd Eyermann

Ab Montag steht Bonn wieder einmal im Mittelpunkt der Klimapolitik. Wie vor der Pandemie tagen – stets zwischen den großen Klimakonferenzen – in der Bundesstadt die sogenannten „Nebenorgane“ der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. In Bonn deshalb, weil hier ja das UN-Klimasekretariat seinen Sitz hat. Dazu Fragen und Antworten.