Klima-Allianz : Klimaorganisationen: Forderungen an künftige Bundesregierung

Klimaorganisationen: Forderungen an künftige Bundesregierung

Klimaorganisationen haben die Parteien in Deutschland aufgefordert, sich deutlich ambitioniertere Klimaziele zu setzen und diese auch in ihren Wahlprogrammen zu verankern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Noch rund sieben Monate bis zur Bundestagswahl. Die Klima-Allianz drängt zur Eile - und gibt klare Ziele vor. Die Wahlprogramme der Parteien seien noch längst nicht ambitioniert genug.

Klimaorganisationen haben die Parteien in Deutschland aufgefordert, sich deutlich ambitioniertere Klimaziele zu setzen und diese auch in ihren Wahlprogrammen zu verankern. Das geht aus einem Papier hervor, das die Klima-Allianz Deutschland am Montag vorgestellt hat.