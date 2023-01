Demonstrationen : Klimapolitik: Grüne Jugend warnt vor Schaden für die Grünen

Hamburg Die Klima-Proteste legen den Finger in die Wunde: Ist die Klimapolitik der Ampel-Koalition zu unambitioniert? Nach Einschätzung des Co-Chefs der Grünen Junged steht für die Grünen viel auf dem Spiel.

Der Co-Chef der Grünen Jugend, Timon Dzienus, warnt vor möglichen verheerenden Auswirkungen einer unambitionierten Klimapolitik auf die Grünen. „Wenn die Ampel es nicht schafft, die Klimaziele einzuhalten und die Emissionen in allen Sektoren zu begrenzen, kann vor allem die grüne Partei großen Schaden nehmen“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Für die grüne Partei stehe gerade „eine Menge auf dem Spiel“.

Der Umgang der Grünen mit der Klimabewegung in den vergangenen Wochen habe ihn „eher geärgert“, sagte Dzienus. „Da wurde Lützerath ständig zum "Symbol" verklärt - was wirkte, als wolle man den Protest delegitimieren. Das klingt in unseren Ohren manchmal ein bisschen paternalistisch, als würden manche Grüne der Klimabewegung vorgeben wollen, welcher Protest der richtige ist.“