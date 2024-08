Störung des Luftverkehrs Klimaprotest an Flughäfen - Mehrere Flüge gestrichen

In Köln/Bonn wurde der Betrieb für „gut eine Stunde“ eingestellt, 16 Flüge wurden gestrichen, wie ein Sprecher sagte. In Nürnberg wurde der Flugbetrieb nach Angaben eines dortigen Flughafensprechers für etwa eine Stunde und 15 Minuten unterbrochen. Ein Flug samt Rückflug wurden annulliert, sechs Flüge hatten Verspätungen, ein nach Prag umgeleiteter Flug kam dann doch mit Verspätung in Nürnberg an, wie der Sprecher berichtete. An den Flughäfen in Berlin und Stuttgart hieß es, der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt worden.